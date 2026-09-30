Путин выступит на заседании клуба «Валдай» 1 октября

Составлено ИИ-Ассистентъ

На заседаниях «Валдая» аналитический доклад задает тон дискуссии участников. Выступление президента на этой площадке подается как концептуальная речь, не зависящая от сиюминутной конъюнктуры. Это позволяет использовать клуб не только для обмена мнениями экспертов, но и для формулирования долгосрочных оценок международной повестки.

Например, в 2023 году президент Владимир Путин на заседании «Валдая» заявил о необходимости «строительства нового мира». Годом ранее, в 2022 году, он отмечал, что период безраздельного доминирования Запада подходит к концу и в мире рождаются новые центры силы. Эти заявления иллюстрируют роль площадки в трансляции стратегических внешнеполитических позиций.