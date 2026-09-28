Успокоительное чтиво под грифом «Валдая»

С 28 сентября по 1 октября в Подмосковье пройдет XXIII ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай», участие в котором примет президент РФ Владимир Путин. Ключевая тема форума соответствует сегодняшним вызовам: «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?». На открытии мероприятия будет по традиции представлен подготовленный ведущими экспертами «Валдая» аналитический доклад. “Ъ” заранее ознакомился с документом, посвященным тому, как смотреть в будущее без страха, даже если от процессов, разворачивающихся на наших глазах, немного не по себе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Вновь в Россию для дискуссии с первыми лицами и ведущими экспертами съедутся авторитетные политологи-международники как из дружественных, так и из недружественных стран. В Подмосковье, где состоится форум, ожидают 120 участников из 40 стран, включая Алжир, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Египет, Индию, Индонезию, Иран, Италию, Канаду, Китай, Малайзию, ОАЭ, Пакистан, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, Швейцарию, Эфиопию, ЮАР и Японию. Они смогут пообщаться не только со своими российскими коллегами, но и с представителями власти: министром иностранных дел Сергеем Лавровым и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным. Также на конференции, как ожидается, выступит Владимир Путин.

В первый день мероприятия по традиции будет представлен доклад о состоянии дел в мире. Среди его авторов ведущие эксперты Валдайского клуба: Олег Барабанов (МГИМО, РАН), Антон Беспалов (valdaiclub.com), Тимофей Бордачёв (НИУ «Высшая школа экономики»), Андрей Сушенцов (МГИМО), Иван Тимофеев (Российский совет по международным делам). Руководил коллективом директор по научной работе Фонда клуба «Валдай», главред журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.

«Раньше будущее было лучше» — эту расхожую фразу вспоминают составители доклада в самом его начале. Сами они, как следует из текста, такой подход не разделяют.

«Перемены не прекращаются никогда, они всегда противоречивы. Вопрос — как к ним относиться и какие перспективы видеть,— философски замечают они.— Иногда предстоящее воспринимается с оптимизмом: например, налицо социально-политический прогресс, а успехи технологий его стимулируют и поддерживают. Иногда ощущение обратное: золотой век миновал, грядущее покрыто зловещим туманом, если не мраком. И даже научно-технические прорывы, открывающие новые возможности, не радуют, а пугают последствиями». И то и другое, как подчеркивают авторы,— вопрос скорее психологии, чем реального положения дел.

Кардинальные перемены на международной арене, по их мнению,— не стихийное бедствие, а основание задуматься, почему прежние нормы перестали отвечать меняющимся задачам. Собственно, тому, как в бурном и тревожном 2026 году смотреть в будущее без страха, даже если от процессов, разворачивающихся на наших глазах, немного не по себе, и посвящен валдайский доклад.

Ключевой совет: старайтесь контролировать свои эмоции и рационализировать собственное поведение. «Это значимо как для каждого отдельного человека, так и для человеческих сообществ в целом. И что принципиально — для политических и корпоративных лидеров, принимающих решения, которые определят параметры будущего мира»,— полагают составители доклада.

В целом же, как отмечается в документе, в международной политике происходит возвращение «человека-правителя»: на фоне упадка институтов многократно выросло значение отдельных лидеров и государственных деятелей. Одновременно наблюдается рост влияния государств на жизнь граждан и развитие международной среды.

«Это повсеместное явление, происходящее вне зависимости от того, насколько дееспособно каждое отдельное государство»,— отмечается в докладе. И в этом, а не в создании международных структур люди, как сказано далее, ищут ответ на усиление цифрового корпоративизма, пугающего все более заметным влиянием бизнес-гигантов (прежде всего из ИТ-сферы) на мировую политику.

Обвальное падение же роли международных институтов выражается в том, что неэффективность демонстрируют любые организации — как старые, так и новые. «Все они так или иначе ограничены приоритетами государств, результатом чего является, например, меньшая готовность соблюдать совместно установленные правила, подчинять свои действия общим решениям или желание более активно использовать международные институты в целях внешней политики»,— констатируют эксперты. Значение фактора силы в мировой политике быстро увеличивается, и, по их мнению, практика жесткого силового взаимодействия будет только расширяться.

Еще одна тенденция последнего времени — возвращение суверенитета в качестве стержневой политической категории. На предыдущей фазе либеральной глобализации по умолчанию считалось, что магистральное направление развития — размывание и стирание суверенности стран. С недавнего времени же, как подмечено в докладе, размышлять о национальном суверенитете стали не только Россия, Китай, Турция, Индия и Бразилия, но и Соединенные Штаты, которые в Стратегии национальной безопасности 2025 года впервые за несколько десятилетий применили понятие национального суверенитета к себе. Целое поколение элит США с конца 1980-х годов избегало использовать это словосочетание, считая, что методом реализации американского интереса в эпоху глобализации является выстраивание сети транснациональных союзных отношений. Теперь мир вступил в исторический цикл, когда понятие суверенитета вновь актуально.

Что касается дальнейшего развития событий, то авторы считают важным следить за тремя вопросами, которые будут иметь значение для геополитической расстановки сил.

Первый вопрос: судьба Европы и роль Германии. Последняя неожиданно для себя может оказаться ведущей военной державой континента, хотя по темпам строительства армии ее пока опережает Польша. Германское поведение питается подспудной эмоцией обиды, но непосредственной движущей силой, по мнению составителей доклада, служит ощущение морального превосходства как нации, которая преодолела в себе страшное зло и теперь имеет право предписывать другим, как они должны себя вести.

Второй вопрос: выбор Индии между функцией фланговой державы по сдерживанию Китая, которую ей навязывают США, и ролью евразийского стабилизатора в широком понимании. Препятствием для второго служит накопленный Индией в отношении Китая эмоциональный балласт, который пока непреодолим. Между тем Индии, по мнению авторов доклада, могла бы быть выгодна позиция континентальной державы, разделяющей с Россией и Китаем заинтересованность в стабильном развитии евразийского пространства.

Третий вопрос: как распорядятся преимуществами своего пространственного положения новые крупные державы, в частности Бразилия и Индонезия, пока не имеющие значимого опыта участия в глобальных процессах. Если они осознают особую региональную роль и научатся ею пользоваться в кооперации с другими центрами мирового влияния, вся международная система обретет большую устойчивость. То же относится к Африке, хотя неоднородность этого континента, как констатируют эксперты, делает путь его превращения в единый международный субъект гораздо более длительным.

В заключение авторы возвращаются к теме выживания в современном мире. Они подчеркивают: «Ответственность за будущее сегодня — не лозунг, а императив поведения. В ходе развития человечество изобрело множество эффективных способов самоуничтожения — от физического до морального, и это тоже плоды прогресса. Но опыт преодоления угроз и перехода на новый уровень очень богат». По мнению «валдайцев», нам не нужно будущее, которое станет лучше, чем раньше. Нужно будущее, которое не хуже. И которое в принципе будет.

Елена Черненко