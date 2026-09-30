Суд заочно арестовал обвиняемого в терроризме комбрига беспилотных катеров ВСУ
Как стало известно «Ъ», Басманный районный суд Москвы заочно арестовал командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВСУ, капитана первого ранга Александра Щепцова. Ему вменяют совершение акта международного терроризма. Фигурант уже находится в международном розыске по двум делам о терактах.
В мае 2025 года военный суд в России заочно приговорил Щепцова к пожизненному за совершение терактов в российской акватории Черного моря. Как установило следствие, капитан отдавал приказы об ударах безэкипажными катерами с управляемыми ракетами в 2023-2024 годах. Согласно приговору, первые восемь лет срока осужденный будет отбывать в тюрьме.
В апреле 2026 года суд вынес новый приговор, назначив еще 18 лет колонии. В этот раз военнослужащему вменили отдачу приказов на атаку Крыма. В СКР утверждали, что в результате терактов республика понесла значительный ущерб и были жертвы среди мирного населения.
Помимо эпизодов с атаками, в расследовании против Александра Щепцова фигурировал финансовый аспект. В ноябре 2024 года суд по ходатайству Следственного комитета арестовал в Крыму земельные участки и коммерческую недвижимость его родственников стоимостью более 19 млн руб. Следствие утверждало, что доходы от этого имущества использовались для финансирования терроризма и деятельности против безопасности России.
385-я отдельная бригада морских беспилотных комплексов специального назначения, которой командовал Щепцов, была образована 24 августа 2023 года. В этот день ей вручили боевой флаг.