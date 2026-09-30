Суд заочно арестовал обвиняемого в терроризме комбрига беспилотных катеров ВСУ

Как стало известно «Ъ», Басманный районный суд Москвы заочно арестовал командира 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВСУ, капитана первого ранга Александра Щепцова. Ему вменяют совершение акта международного терроризма. Фигурант уже находится в международном розыске по двум делам о терактах.

В мае 2025 года военный суд в России заочно приговорил Щепцова к пожизненному за совершение терактов в российской акватории Черного моря. Как установило следствие, капитан отдавал приказы об ударах безэкипажными катерами с управляемыми ракетами в 2023-2024 годах. Согласно приговору, первые восемь лет срока осужденный будет отбывать в тюрьме.

В апреле 2026 года суд вынес новый приговор, назначив еще 18 лет колонии. В этот раз военнослужащему вменили отдачу приказов на атаку Крыма. В СКР утверждали, что в результате терактов республика понесла значительный ущерб и были жертвы среди мирного населения.

Никита Черненко