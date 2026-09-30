На востоке Оренбуржья ввели режим повышенной готовности из-за ландшафтного пожара

На территории Новотроицка в среду, 30 сентября, был введен режим повышенной готовности из-за ландшафтного возгорания. Как сообщили в региональном правительстве, очаг зафиксирован в районе разъезда 213 км, огонь перешел в сторону поселка Старая Аккермановка. Предварительная площадь пожара — 3 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

К ликвидации привлечены силы и средства МЧС России, добровольные пожарные команды и предприятия округа. Сейчас с возгоранием борются 17 человек и шесть единиц техники. Также к очагу были направлены два пожарных поезда. При необходимости эвакуации жителей специалисты подготовили три пункта временного размещения, уточнили в пресс-службе.

Параллельно региональное МЧС сообщает, что на данный момент ведется борьба с огнем в орском поселке Победа.

Яна Вежлева