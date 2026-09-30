Теннисист Даниил Медведев рассказал «Ъ» о победе на турнире в Ханчжоу

29 сентября на AITO Hangzhou Open Даниил Медведев в двух партиях обыграл в финале Андрея Рублева и завоевал свой 24-й титул за карьеру. В интервью “Ъ” шестой номер мирового рейтинга объяснил, за счет чего была достигнута эта победа, рассказал о нынешней ситуации с тренером и назвал свою главную задачу на концовку сезона.

— За два сета вы сделали 23 эйса. Вспомните предыдущий матч, в котором вы подавали так же здорово?

— Могу привести несколько примеров. Скажем, четвертьфинал против Янника Синнера на Уимблдоне двухлетней давности. Или полуфинал против Карлоса Алькараса на US Open в 2023 году. Да и в Индиан-Уэллсе шесть месяцев назад, где мне также удалось обыграть Карлоса в полуфинале, подача тоже была на уровне. Просто сегодня, видимо, Андрей не смог найти к ней подход. Мне удалось как бы залезть ему в голову и посылать мяч туда, куда он не ожидал. Рублев — очень сильный соперник. Поэтому с профессиональной точки зрения я доволен, что так получилось.

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