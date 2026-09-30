Теннисист Даниил Медведев рассказал «Ъ» о победе на турнире в Ханчжоу
29 сентября на AITO Hangzhou Open Даниил Медведев в двух партиях обыграл в финале Андрея Рублева и завоевал свой 24-й титул за карьеру. В интервью “Ъ” шестой номер мирового рейтинга объяснил, за счет чего была достигнута эта победа, рассказал о нынешней ситуации с тренером и назвал свою главную задачу на концовку сезона.
— За два сета вы сделали 23 эйса. Вспомните предыдущий матч, в котором вы подавали так же здорово?
— Могу привести несколько примеров. Скажем, четвертьфинал против Янника Синнера на Уимблдоне двухлетней давности. Или полуфинал против Карлоса Алькараса на US Open в 2023 году. Да и в Индиан-Уэллсе шесть месяцев назад, где мне также удалось обыграть Карлоса в полуфинале, подача тоже была на уровне. Просто сегодня, видимо, Андрей не смог найти к ней подход. Мне удалось как бы залезть ему в голову и посылать мяч туда, куда он не ожидал. Рублев — очень сильный соперник. Поэтому с профессиональной точки зрения я доволен, что так получилось.
Подробнее читайте в интервью на сайте «Ъ».
Успех в Ханчжоу укрепил положение Даниила Медведева в борьбе за итоговые позиции сезона: он занимает восьмое место в классификации результатов года, опережая идущего девятым Рафаэля Ходара более чем на 500 очков. Это дает ему заметный запас перед ближайшим преследователем на финише сезона.
Тренерская команда Медведева ранее была построена так, чтобы Жиль Симон помогал Жилю Сервару, который продолжал работать с теннисистом, но собирался пропускать отдельные турниры по личным причинам. Тактическая работа при этом распределялась между ними: Симон обсуждал с Медведевым игровые решения, связывался с Серваром во время матчей и готовил приемы против 16 неудобных соперников.