В Иране казнили двух участников антиправительственных протестов

В Иране повесили двух мужчин, связанных с январскими антиправительственными выступлениями, сообщает агентство Mizan. Али Хеммати и Маджид Ник-Андиш были признаны виновными в участии в беспорядках, которые, по данным властей, привели к гибели четырех сотрудников сил безопасности в Мешхеде. Осужденные также нанесли «серьезный ущерб общественному имуществу», поджигая магазины, банки, автобусы и даже деревья.

В конце декабря в Иране начались протесты против роста цен. Они быстро переросли в массовые антиправительственные демонстрации, достигнув пика 8–9 января. Власти заявили о более чем 3 тыс. погибших, обвинив в их организации США и Израиль.

По данным правозащитных организаций — базирующейся в Осло НКО Iran Human Rights и борющейся против смертной казни французской ECPM, Иран занимает второе место в мире по числу казней после Китая. В 2025 году в Иране были казнены не менее 1639 человек, что стало рекордом с 1989 года.

Екатерина Наумова