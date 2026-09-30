В Иране казнили двух участников антиправительственных протестов
В Иране повесили двух мужчин, связанных с январскими антиправительственными выступлениями, сообщает агентство Mizan. Али Хеммати и Маджид Ник-Андиш были признаны виновными в участии в беспорядках, которые, по данным властей, привели к гибели четырех сотрудников сил безопасности в Мешхеде. Осужденные также нанесли «серьезный ущерб общественному имуществу», поджигая магазины, банки, автобусы и даже деревья.
В конце декабря в Иране начались протесты против роста цен. Они быстро переросли в массовые антиправительственные демонстрации, достигнув пика 8–9 января. Власти заявили о более чем 3 тыс. погибших, обвинив в их организации США и Израиль.
По данным правозащитных организаций — базирующейся в Осло НКО Iran Human Rights и борющейся против смертной казни французской ECPM, Иран занимает второе место в мире по числу казней после Китая. В 2025 году в Иране были казнены не менее 1639 человек, что стало рекордом с 1989 года.
Смертная казнь в таких делах связывается властями не только с участием в протестах, но и с поджогами, уничтожением государственного имущества и вооруженными столкновениями с силовиками. 9 января 2026 года прокурор Тегерана заявил, что за эти действия будут выносить смертные приговоры, а генпрокурор Ирана 13 января предупреждал: любого участника протестов могут считать «врагом Бога», что также предусматривает смертную казнь.
Преследование не ограничилось отдельными делами: по данным ООН, с 19 марта 2026 года в Иране казнили как минимум 56 человек по обвинениям, связанным с угрозой национальной безопасности, из них 27 — за участие в январских протестах. Еще более 100 человек ожидали приговоров по аналогичным обвинениям.
Правозащитники связывали часть этих дел с закрытым судопроизводством и признаниями, полученными под пытками: с середины марта до конца апреля 2026 года, по их данным, были казнены не менее 22 политических заключенных, включая десять задержанных во время январских протестов. Такая практика создает риск, что тяжесть наказания определяется не только обвинениями в насилии или ущербе, но и процедурой, в которой защита и проверка доказательств ограничены.