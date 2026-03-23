NYT: США и Израиль ожидали восстания в Иране после начала операции

Глава израильской внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа убедил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа, что после начала военной операции в Иране можно будет мобилизовать иранскую оппозицию и спровоцировать массовые протесты, которые приведут к краху правительства, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на нескольких американских и израильских чиновников.

Высокопоставленные американские чиновники и некоторые сотрудники израильских разведслужб сомневались в жизнеспособности этого плана, пишет NYT. Однако в итоге восстания так и не произошло. По оценкам разведки США и Израиля, которые приводит газета, хотя правительство Ирана ослабло, «страх перед иранскими военными и полицией» снизил вероятность массовых протестов, фактически силовой аппарат страны остался нетронутым.

В первом после начала операции в Иране публичном обращении Дональд Трамп призвал иранцев «взять контроль над своим правительством» сразу после того, как атаки США и Израиля завершатся. Уже через пару недель американский президент заявил, что тех, кто выходит на улицы Ирана протестовать, «расстреливают из пулеметов», «это серьезное препятствие».

Биньямин Нетаньяху же на прошлой неделе заявил, что пока рано рассуждать, воспользуется ли иранский народ «созданными условиями для выхода на улицы». Он подчеркнул, что США и Израиль «работают в этом направлении». При этом, по данным NYT, израильский премьер в частных разговорах выражал разочарование тем, что обещания «Моссада» добиться восстания не реализовались. На одном из совещаний по вопросам безопасности, как выяснила газета, он заявил, что в нынешних условиях Дональд Трамп может в любой момент прекратить войну.

