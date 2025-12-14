Лидер Little Big трижды за год оштрафован за нарушение деятельности иноагента

Уехавшего из России в январе 2023 года лидера группы Little Big Илью Прусикина (признан Минюстом РФ иностранным агентом) уже трижды за текущий год оштрафовали за нарушение деятельности иноагента.

Признанный иноагентом лидер группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин во время выступления.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Признанный иноагентом лидер группы Little Big Илья «Ильич» Прусикин во время выступления.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«За текущий год Сосновоборским городским судом Ленинградской области был трижды привлечен к административной ответственности иностранный агент Прусикин Илья Владимирович, более известный как лидер группы Little Big»,— сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленобласти.

Как уточняется в сообщении, в 2025 году музыкант три раза не предоставил в уполномоченный орган сведения, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах. По результатам рассмотрения административных дел по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ исполнитель наказан штрафами по 40 тыс. по каждому административному правонарушению.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в июне этого года Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета иноагента Ильи Прусикина из-за накопившейся задолженности.

Андрей Цедрик