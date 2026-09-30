Кассация подтвердила приговор медсестре из Югры по делу о доведении до суицида

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшей медсестре Сургутского травматологического центра Ольге Матвийчук, признанной виновной в доведении своей подчиненной до самоубийства, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Кассационную жалобу адвоката Деревянко И.П. в интересах осужденной Матвийчук О.В. на приговор Сургутского городского суда ХМАО-Югры от 12 февраля 2025 года и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 марта 2026 года в отношении Матвийчук Ольги Владимировны оставить без удовлетворения»,— говорится в сообщении.

В 2025 году Сургутский городской суд признал Ольгу Матвийчук виновной в доведении до самоубийства (ч. 1 ст. 110 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Суд установил, что она, работая старшей медсестрой, постоянно унижала подчиненных: кричала, ругалась, оскорбляла. Из-за сложившейся ситуации одна из медсестер — Аяжан Ташмагамбетова — пожаловалась руководству больницы.

После этого Ольга Матвийчук, по данным суда, стала целенаправленно создавать для медсестры невыносимые условия труда: оказывала моральное давление, создавала обстоятельства, способствующие ее самостоятельному увольнению из больницы. Это психологическое насилие носило систематический характер и вызвало у медсестры депрессивную реакцию, предрасполагающую к самоубийству. В октябре 2021 года Аяжан Ташмагамбетова покончила с собой.

Ольга Матвийчук вину не признала и обжаловала приговор. Изначально суд ХМАО оставил приговор без изменений, однако зимой 2026 года кассация отменила решение апелляционной инстанции из-за процессуальных нарушений и направила дело на новое рассмотрение.

При повторном рассмотрении апелляция вновь оставила приговор без изменений. Новую кассационную жалобу суд также отклонил. При этом кассационное определение предусматривает возможность дальнейшего обжалования в Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ.

Полина Бабинцева