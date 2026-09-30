Президент Казахстана Токаев укрепил стратегическое партнерство с Германией

Начавшийся в понедельник, 28 сентября, официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию, в ходе которого он уже провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине, продолжился в среду, 30 сентября, его поездкой в Мюнхен для участия в Казахстанско-баварском технологическом форуме.

Предыдущий официальный визит казахстанского лидера в Германию состоялся в сентябре 2023 года, еще при канцлере Олафе Шольце. В связи с этим на текущих переговорах Берлину и Астане предстояло согласовать множество вопросов торгово-экономического и энергетического сотрудничества с учетом ситуации на мировых рынках, все более неустойчивой из-за конфликтов в Украине и Иране.

Свое видение сотрудничества с Германией — главным стратегическим партнером Казахстана в Европе — президент Токаев изложил в статье, опубликованной в издании Handelsblatt. Один из главных тезисов казахстанского лидера сводился к тому, что при любом развитии событий Астана должна оставаться надежным поставщиком энергоресурсов и стратегического сырья в Европу, уже сегодня обеспечивая около 13% импорта нефти Евросоюза и 20% поставок природного урана.

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