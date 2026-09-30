Президент Казахстана Токаев укрепил стратегическое партнерство с Германией
Начавшийся в понедельник, 28 сентября, официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Германию, в ходе которого он уже провел переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Фридрихом Мерцем в Берлине, продолжился в среду, 30 сентября, его поездкой в Мюнхен для участия в Казахстанско-баварском технологическом форуме.
Предыдущий официальный визит казахстанского лидера в Германию состоялся в сентябре 2023 года, еще при канцлере Олафе Шольце. В связи с этим на текущих переговорах Берлину и Астане предстояло согласовать множество вопросов торгово-экономического и энергетического сотрудничества с учетом ситуации на мировых рынках, все более неустойчивой из-за конфликтов в Украине и Иране.
Свое видение сотрудничества с Германией — главным стратегическим партнером Казахстана в Европе — президент Токаев изложил в статье, опубликованной в издании Handelsblatt. Один из главных тезисов казахстанского лидера сводился к тому, что при любом развитии событий Астана должна оставаться надежным поставщиком энергоресурсов и стратегического сырья в Европу, уже сегодня обеспечивая около 13% импорта нефти Евросоюза и 20% поставок природного урана.
Подробнее — в материале «Ъ» «Перетягивание Казахстана»
Практический смысл сырьевой части сотрудничества Казахстана и Германии заключается в связывании доступа Казахстана к редкоземельным металлам с немецкими технологиями. В сентябре 2024 года Касым-Жомарт Токаев предлагал немецким компаниям совместную геологоразведку и добычу, а также первичную и вторичную переработку руд в Казахстане. Эта модель предполагает «сырье в обмен на технологии», а не только поставки необработанных ресурсов.
Нефтяное направление партнерства зависит от транзитной инфраструктуры. В 2024 году значительная часть экспорта нефти Казахстана проходила по российским трубопроводам, при этом поставки в Германию осуществлялись непосредственно через трубопровод «Дружба». ФРГ договорилась о закупках казахстанской нефти на замену российской в конце 2022 года. На 2024 год объем транзита по этому маршруту составлял до 1,2 млн тонн, что указывает на то, что энергетические договоренности связаны не только с объемом ресурсов, но и с доступностью конкретного маршрута.