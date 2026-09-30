Минтранс Кузбасса обсуждает с перевозчиками возобновление рейсов в Новосибирск

Министерство транспорта Кузбасса ведет переговоры с транспортными компаниями о возобновлении автобусных рейсов в Новосибирск, приостановленных ранее из-за долгов «Кузбасспассажиравтотранса». Об этом «Ъ» сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Сейчас в штатном режиме выполняются автобусные рейсы в Новосибирск из Кемерова и Белова. До этих городов можно добраться на внутриобластных маршрутах из любого города Кузбасса. Для пассажиров из Новокузнецка доступен железнодорожный маршрут до Новосибирска»,— уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось о прекращении автобусного сообщения между регионами. Причиной стали долги «Кузбасспассажиравтотранса» перед новосибирскими перевозчиками. По словам председателя комитета по транспортной, промышленной и информационной политике законодательного собрания Новосибирской области Валерия Ильенко, задолженность перед четырьмя-пятью компаниями составляет в среднем по 20 млн руб. на каждого (около 100 млн руб. в совокупности).

«В Кузбассе перевозчик и вокзал — это одно юридическое лицо. Все деньги, которые получает предприятие, закрывают дыры в бюджете организации, а не идут на оплату услуг перевозчиков. Эта ситуация будет продолжаться до тех пор, пока не разделят юрлица», — прокомментировал «Интерфаксу» Валерий Ильенко. Он отметил, что аналогичная ситуация в Новосибирске была разрешена около десяти лет назад путем разделения юридических лиц.

Лолита Белова