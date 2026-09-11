На востоке Оренбуржья ликвидируют пожар на площади 3 тысячи гектаров
В Гайском муниципальном округе Оренбургской области сотрудники МЧС тушат очередной ландшафтный пожар. Как сообщает пресс-служба ведомства, горит сухая трава в районе села Ишкинино.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
По данным МЧС, возгорание уже локализовано, сейчас досушиваются отдельные очаги. Предварительная площадь пожара составляет около 3 тыс. га.
Угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет, пострадавших также нет. В ликвидации на данный момент задействованы 22 специалиста и пять единиц техники МЧС России.