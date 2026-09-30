Казанский экс-подрядчик воронежского КБХА попал на первую стадию банкротства

Арбитражный суд Республики Татарстан ввел процедуру наблюдения (первая стадия банкротства) в отношении казанского ООО «Грэйтстрой» — экс-подрядчика воронежского АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА, входит в госкорпорацию «Роскосмос»). Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел, однако резолютивная и мотивировочная части судебного решения пока не обнародованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инициатором процедуры банкротства выступило управление Федеральной налоговой службы по Республике Татарстан, подавшее заявление в августе 2025 года. Сумма претензий ведомства составляет 818,2 млн руб.

Параллельно в Арбитражном суде Воронежской области продолжается несколько разбирательств между «Грэйтстроем» и КБХА. В 2021-м и 2025 годах воронежское предприятие в одностороннем порядке расторгло с казанской компанией два контракта. «Грэйтстрой» оспаривает эти решения в рамках двух процессов.

По данным Rusprofile, ООО «Грэйтстрой» являлось подрядчиком КБХА в двух закупках на общую сумму 5 млрд руб. При этом оба контракта заключены в октябре (1,7 млрд) и ноябре (3,4 млрд) 2021 года. Оба контракта были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке в декабре 2025 года.

В ответ КБХА предъявило к подрядчику встречные исковые требования, совокупный размер которых достигает 1,9 млрд руб. В рамках первого спора (по контракту от ноября 2021 года) оборонное предприятие намеревается взыскать 1,2 млрд неосновательного обогащения, 8,4 млн штрафа и 105,4 млн руб. процентов за пользование чужими денежными средствами. По второму соглашению заказчик требует вернуть 491,1 млн неотработанного аванса, а также выплатить 39,3 млн неустойки, 2,8 млн штрафа и 33,2 млн руб. процентов. К участию в спорах привлечены третьи лица: АО «Ипромашпром» (по делу вокруг контракта 2025 года), а также АО «Оборонэлектронпроект», ООО «Нагваль стройтех» и его временный управляющий Полина Игнатьева (по соглашению 2021 года).

Сейчас Арбитражный суд Воронежской области рассматривает вопрос о назначении судебной строительно-технической экспертизы для проверки качества выполненных работ, их фактических объемов и проектной документации. Заседания по обоим спорам назначены на 30 сентября 2026 года.

В ООО «Грэйтстрой» предоставить комментарии «Ъ-Черноземье» отказались. Представители КБХА сообщили «Ъ-Черноземье», что «не комментируют текущие судебные разбирательства», но готовы ответить на другие вопросы при условии направления официального письменного запроса.

По собственным данным, АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО зарегистрировано в 2004 году в Воронеже. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 23,2 млрд руб. Директор — Александр Печагин. Актуальные финансовые показатели не раскрываются. ООО «Грэйтстрой» зарегистрировано в 2011 году в Казани, в Республике Татарстан. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 500 тыс. руб. Единственный владелец — Владимир Никишов. Исполнительным директором является Рушан Шайдуллин. Выручка ООО за 2025 год составила 223,7 млн руб., убыток — 25 млн руб.

В июне стало известно, что прокуратура Воронежской области в интересах государства и госкорпорации «Роскосмос» оспорила судебные решения в рамках иска к казанскому ООО «Грэйтстрой» на сумму 491,1 млн руб., где АО «КБХА» выступает третьим лицом. Ранее надзорное ведомство ходатайствовало о принятии обеспечительных мер, настаивая на наложении ареста на недвижимость, автомобильный транспорт, речные суда и спецтехнику подрядчика.

Первоначально Арбитражный суд Воронежской области отказал в удовлетворении этого прошения, поддержав позицию татарстанской компании и указав на отсутствие аргументированного обоснования со стороны надзора. Однако, согласно материалам картотеки арбитражных дел, в июле 19-й арбитражный апелляционный суд отменил определение первой инстанции и «разрешил вопрос по существу». Разбирательство проходит в закрытом режиме. Следующее судебное заседание в первой инстанции пройдет 19 октября.

Кабира Гасанова