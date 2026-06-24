Воронежская прокуратура обжаловала отказ в аресте активов подрядчика КБХА

Прокуратура Воронежской области в интересах России и «Роскосмоса» оспаривает решение по делу о взыскании 491,1 млн руб. с казанского ООО «Грэйтстрой», бывшего подрядчика АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Это следует из материалов арбитража.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

19-й арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу надзорного ведомства. Заседание по ней назначено на 1 июля. Рассмотрение дела проходит в закрытом режиме.

В апреле региональная прокуратура обратилсь в Арбитражный суд Воронежской области «в интересах» Российской Федерации и госкорпорации «Роскосмос». Иск к «Грэйтстрою» был подан на 491,1 млн руб., а КБХА привлечено к процессу в качестве третьего лица. Ведомство сразу просило принять обеспечительные меры. Покуратура добивалась ареста недвижимости, транспорта, судов и техники. Но воронежский арбитраж не поддержал данную меру, встав на сторону компании из Татарстана, отметив, что «заявитель не представил аргументированного обоснования».

В мае прокуратура направила апелляционную жалобу, затем «Грэйтстрой» подавал заявление о приостановлении производства. 23 июня КБХА предложило объединить это разбирательство с другим. Первая инстанция проведет заседание 6 июля.

Между КБХА и его бывшим подрядчиком уже рассматривается несколько споров. В мае 2025 года КБХА потребовало взыскать с «Грэйтстроя» 7,8 млн руб. неосновательного обогащения. В этом процессе прокуратура Воронежской области также фигурирует в качестве иного лица. В ответ уже в конце 2025 года казанская компания подала два иска к бюро, требуя признать недействительным односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.

С августа прошлого года в Арбитражном суде Республики Татарстан рассматривается заявление ФНС о банкротстве ООО «Грэйтстрой» с размером требовний в 818,2 млн руб.

Анна Швечикова