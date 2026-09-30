Ирина Яровая сменила Александра Жукова на посту первого вице-спикера Госдумы

Депутат Александр Жуков, представляющий в Госдуме Новосибирскую область, утратил статус первого заместителя председателя палаты парламента. На первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва во вторник он был избран одним из заместителей председателя от фракции «Единая Россия».

Жуков занимал пост первого вице-спикера с 2011 года на протяжении трех последних созывов (шестого, седьмого и восьмого). В седьмом и восьмом созывах у председателя Госдумы Вячеслава Володина было два первых заместителя — Александр Жуков от «Единой России» и Иван Мельников от КПРФ.

Председателем палаты на новый срок избран Вячеслав Володин. Его первыми заместителями стали Ирина Яровая («Единая Россия») и Иван Мельников (КПРФ). Выборы в Государственную думу девятого созыва проходили с 18 по 20 сентября.

Лолита Белова