Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва

Владимир Путин прибыл в Госдуму, где сегодня проходит первое заседание нижней палаты парламента IX созыва. Президент поздравил парламентариев с победой на выборах, состоявшихся в прошлые выходные.

«Я рад поздравить вас всех, граждан нашей страны, с днем воссоединения (новых регионов), — также заявил Владимир Путин. — Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства».

По итогам выборов число депутатов от «Единой России» выросло с 324 до 349 человек. Количество мандатов КПРФ сократилось с 57 до 37. Представительство ЛДПР выросло с 21 до 23 депутатов, а «Новых людей» — с 13 до 19. «Справедливая Россия» получила только 17 мест против 27 в прошлом созыве. Также в Думу прошли четверо самовыдвиженцев и один депутат от «Родины».

Спикером Госдумы переизбран Вячеслав Володин. На сегодняшнем заседании он сообщил, что состав депутатов обновился на 41%.