Путин приехал на первое заседание Госдумы девятого созыва
Владимир Путин прибыл в Госдуму, где сегодня проходит первое заседание нижней палаты парламента IX созыва. Президент поздравил парламентариев с победой на выборах, состоявшихся в прошлые выходные.
«Я рад поздравить вас всех, граждан нашей страны, с днем воссоединения (новых регионов), — также заявил Владимир Путин. — Этот праздник стал воплощением неудержимого стремления нашего народа к восстановлению исторического единства».
По итогам выборов число депутатов от «Единой России» выросло с 324 до 349 человек. Количество мандатов КПРФ сократилось с 57 до 37. Представительство ЛДПР выросло с 21 до 23 депутатов, а «Новых людей» — с 13 до 19. «Справедливая Россия» получила только 17 мест против 27 в прошлом созыве. Также в Думу прошли четверо самовыдвиженцев и один депутат от «Родины».
Спикером Госдумы переизбран Вячеслав Володин. На сегодняшнем заседании он сообщил, что состав депутатов обновился на 41%.
Партийное большинство определяет, сможет ли фракция проводить законопроекты без поддержки других групп. В материалах о восьмом созыве такую конфигурацию описывали как возможность для «Единой России» гипотетически единолично принимать любые законы. Для нового состава это означает более высокий контроль крупнейшей фракции над прохождением законодательных решений.
Законодательная работа Думы включает, в частности, изменение правил выборов. В мае 2025 года палата планировала рассмотреть инициативы об отмене ряда довыборов перед основными выборами, порядке учета граждан, живущих за рубежом, партийных пожертвованиях и возможности полностью электронного голосования по решению избирательных комиссий.