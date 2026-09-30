Защита сыграла за нападение

Как стало известно «Ъ-Урал», совет адвокатской палаты Свердловской области привлек к дисциплинарной ответственности адвоката по назначению Татьяну Корякину за некачественную защиту Анатолия Бадртдинова, обвиняемого в убийстве отца-бизнесмена. Ей на год запрещено осуществлять защиту по назначению от государства из-за безучастности во время следственных действий по уголовному делу ее подзащитного. Несмотря на признательные показания Анатолия Бадртдинова прокурор Свердловской области Борис Крылов отказался утверждать обвинительное заключение, ссылаясь на отсутствие реальных доказательств вины обвиняемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Татьяна Корякина была адвокатом по назначению жителя Алапаевска Анатолия Бадртдинова, обвиняемого в убийстве отца-бизнесмена Мурата Бадртдинова (ст.105 УК РФ) и хищении у него ноутбука (ст.158 УК РФ) вечером 1 августа 2025 года. По данным СУ СКР по Свердловской области, обвиняемый поссорился с отцом и нанес ему удары кухонным ножом. Пострадавший скончался на месте происшествия. Во время следственных действий были изъяты вещественные доказательства, назначены необходимые экспертизы.

Согласно kartoteka.ru, Мурат Бадртдинов был учредителем торгового центра «Кристина» в центре Алапаевска и товарищества собственником жилья «Ленина 14».

Как стало известно «Ъ-Урал», совет адвокатской палаты Свердловской области привлек Татьяну Корякину к дисциплинарной ответственности за некачественную работу по уголовному делу. Решением совета адвокатской палаты Свердловской области ей запрещено оказывать юридическую поддержку от лица государства на один год.

По данным адвокатской палаты, в августе 2025 года следствие выходило с вопросом о мере пресечения Анатолию Бадртдинову в Алапаевский городской суд, но судья отказала в аресте обвиняемого. Уголовное дело изъяли у следователей Алапаевска и передали в четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области.

На следующий день после неудавшегося ареста, обвиняемого не отпустили, а отправили на следственные действия. Ни родственники, ни адвокаты по соглашению не знали, где находится Анатолий Бадртдинов. При этом в этот день следователь оставил заявку на адвоката по назначению. Спустя 33 секунды ее приняла Татьяна Корякина.

Как следует из документов адвокатской палаты, она «не выяснила обстоятельства задержания и не уточнила, проводился ли допрос в отсутствии адвоката и не применялись ли незаконные методы при проведении следственных действий, не ознакомилась с процессуальными документами, составленными с участием подзащитного». По данным адвокатской палаты, Татьяна Корякина не выяснила причин отказа от защитника по соглашению и не предприняла попыток с ним связаться. «Участвуя в проведении дальнейших следственных действий, в том числе в ночное время, адвокат не сделала ни единого замечания и не заявила никаких ходатайств, проявила полную процессуальную пассивность и безразличие к доверителю»,— говорится в документах.

Татьяна Корякина аргументировала, что это ее позиция защиты.

В результате у следственной группы оказались признательные показания обвиняемого, хотя в разговорах с защитниками по соглашению он отказывался от инкриминируемого преступления. Позже Анатолий Бадртдинов указывал на то, что явка с повинной и показания были получены незаконным путем.

Когда следствие направило обвинение по уголовному делу в прокуратуру Свердловской области для утверждения, областной прокурор Борис Крылов в августе 2026 года вернул его на доследование. Он указал на то, что в деле нет неоспоримых доказательств вины Анатолия Бадртдинова, а «предъявленное обвинение не подтверждается имеющимися доказательствами».

Борис Крылов отметил, что обвиняемым не описан порядок преступных действий, механизм убийства отца, судьба орудия преступления. Не был проведен анализ ДНК, обнаруженный на месте убийства, принадлежащих не Анатолию Бадртдинову. По мнению прокурора, в деле отсутствует состав преступления по ст.158 УК РФ, так как, согласно обвинению, кража ноутбука была лишь имитацией разбойного нападения.

На данный момент следствие вновь направило уголовное дело в прокуратуру. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Его интересы представляет адвокат по соглашению Борис Григорьев.

Руководитель адвокатской группы Lawguard Сергей Колосовский отметил, что в современной практике наказание адвоката за некачественную защиту — редкий случай. По его словам, сейчас некачественная работа адвокатов бывает, но значительно реже, чем 25-30 лет назад, «когда гособвинитель подбирал защитников по делу из своих знакомых-защитников, которые подписывали все, что необходимо». «Теперь органы адвокатского самоуправления выявляют подобные случаи и борются с ними»,— пояснил «Ъ-Урал» Сергей Колосовский.

Артем Путилов