Спикер сызранской думы обзавелся вторым зампредом

Депутаты городской думы Сызрани 30 сентября единогласно избрали второго заместителя председателя муниципального парламента. Пост занял Виктор Староверов. Он также возглавляет думский комитет по предпринимательству, градостроительству и землеустройству. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Сызрани Фото: Администрация Сызрани

До этого в структуре сызранской городской думы была предусмотрена только одна должность заместителя председателя — ее занимает Ирина Мингалишева.

Председатель городской думы Сергей Митко уточнил, что новая должность не предполагает денежного вознаграждения: все депутаты Сызрани осуществляют свои полномочия на безвозмездной основе.

Ранее на этом же заседании дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий главы города Сергея Володченкова. Он подал заявление по собственному желанию в связи с переходом на работу в правительство Самарской области.

Георгий Портнов