Утверждено досрочное прекращение полномочий главы Сызрани

Дума Сызрани утвердила досрочное прекращение полномочий главы города Сергея Володченкова — решение принято на основании его заявления по собственному желанию. Полномочия чиновника прекращаются 5 октября, сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Володченков

Фото: Администрация Сызрани Сергей Володченков

Фото: Администрация Сызрани

Сергей Володченков переходит на работу в правительство Самарской области — он займет должность министра внутренней политики. Председатель городской думы Сергей Митко от имени депутатского корпуса поблагодарил эксглаву за совместную работу.

Сам Володченков отметил, что за два года работы удалось решить ряд накопившихся задач, а также наладить реагирование на новые вызовы в сфере безопасности. Он заявил, что и в новой должности планирует взаимодействовать с администрацией Сызрани, депутатами и представителями общественности.

Сергей Володченков возглавил Сызрань 15 августа 2024 года по предложению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева: сначала в статусе врио, затем был официально утвержден в должности.

После 5 октября исполнять обязанности главы города будет первый заместитель главы муниципалитета Андрей Советкин. На пост нового главы объявлен конкурс — он пройдет 29 октября в 11:00 (MSK+1) в здании администрации. Документы от кандидатов принимают в городской думе с 6 по 26 октября.

В состав конкурсной комиссии вошли: директор сызранского филиала СамГТУ Ольга Карсунцева, председатель координационного совета профсоюзов Сызрани Петр Лобарев, председатель думы Сергей Митко и глава Общественной палаты города Галина Романова.

Георгий Портнов