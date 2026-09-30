Кремль поблагодарил Токаева за слова о Путине

Кремль благодарен президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву за оценку, которую тот дал президенту России Владимиру Путину на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы очень высоко ценим, и мы признательны президенту Казахстана за ту оценку, которую он дал президенту Путину», — заявил господин Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, президентов связывают «близкие, конструктивные и доверительные отношения». «Это позволяет им обсуждать самые трудные проблемы международной повестки дня, в том числе вопросы, связанные с украинским урегулированием», — подчеркнул Дмитрий Песков. Он отметил, что президент на встречах с казахстанским коллегой доводит до него актуальную информацию о ситуации.

Вчера на пресс-конференции Касым-Жомарту Токаеву выразил благодарность Владимиру Путину за понимание его позиции по украинскому конфликту. Среди прочего, президент Казахстана назвал Владимира Путина «наиболее приемлемой политической фигурой» во главе России для Центральной Азии, Европы и всего мира.