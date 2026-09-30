Замминистра цифрового развития Свердловской области назначен Артем Белоусов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер подписал указ о назначении Артема Белоусова на пост заместителя министра цифрового развития и связи региона. Вступить в должность он должен 1 октября, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Белоусов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Артем Белоусов

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Артем Белоусов родился в Екатеринбурге и имеет два высших образования: по прикладной информатике в РГППУ и по государственному и муниципальному управлению в РАНХиГС. С 2018 года он работает в системе госуправления региона — он занимал посты специалиста в департаменте труда и главного специалиста отдела развития цифрового госуправления в областном минцифры. В период с 2022 по 2025 год Артем Белоусов работал в ГБУ СО «Оператор электронного правительства», позднее — в структуре особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина». С 2025 года он занимал позицию помощника заместителя губернатора Дмитрия Ионина.

На новом посту он будет отвечать за цифровое государственное управление и цифровую трансформацию. В его зону ответственности войдут развитие информационных госсистем, внедрение технологий искусственного интеллекта, а также цифровизация сферы здравоохранения.

Ирина Пичурина