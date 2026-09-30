Жакеты, бомберы и китайские традиции в новой коллекции Di Lino

Бренд Di Lino выпустил коллекцию «Особый случай». К привычным для марки мягким кимоно добавились жакеты и бомберы из бархата, тафты и парчи: с вышивкой, декоративными застежками и объемными рукавами. «Особый случай» здесь не про дресс-код: поводом может быть и премьера, и заурядный день. Акцентный жакет легко сочетается с джинсами и футболкой, а вечером — с шелковой юбкой и украшениями.

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В капсуле — бомбер из бархата и тафты с вышивкой и бусинами, два кимоно (зеленое и черное, с ручной вышивкой), а также манжеты, которые можно надеть поверх рубашки или на кисти рук. Китайский код бренд не копирует, а переосмысливает: традиционные застежки, широкие рукава, вышитые журавли. При создании жакета «Журавли» уходит около четырех часов только на вышивку, а все изделие делается примерно неделю.

Коллекцию уже можно купить в бутике Di Lino и на сайте бренда.