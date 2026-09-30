Шестикратный чемпион Франции «Бордо» продан за €1

Английский инвестиционный фонд Park Bench приобрел французский футбольный клуб «Бордо» за €1. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Сделка заключена за символическую сумму в €1 с условием принятия на себя долговых обязательств клуба. Подписание этого соглашения стало важным этапом для будущего»,— говорится в сообщении.

Отмечается, что новые собственники в ближайшие дни будут вызваны на слушания в Региональную комиссию по контролю за управлением Лиги футбола Новой Аквитании. Ранее клубом владел люксембургский бизнесмен Жерар Лопес. Он купил команду в 2021 году.

«Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции — в последний раз клуб брал титул в 2009 году. Также команда является четырехкратным обладателем кубка страны. Летом 2024 года из-за финансовых проблем «Бордо» был лишен профессионального статуса. В июле 2026 года команду понизили в шестой дивизион Франции.

Арнольд Кабанов