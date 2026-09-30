Шестикратный чемпион Франции «Бордо» продан за €1
Английский инвестиционный фонд Park Bench приобрел французский футбольный клуб «Бордо» за €1. Об этом сообщила пресс-служба команды.
«Сделка заключена за символическую сумму в €1 с условием принятия на себя долговых обязательств клуба. Подписание этого соглашения стало важным этапом для будущего»,— говорится в сообщении.
Отмечается, что новые собственники в ближайшие дни будут вызваны на слушания в Региональную комиссию по контролю за управлением Лиги футбола Новой Аквитании. Ранее клубом владел люксембургский бизнесмен Жерар Лопес. Он купил команду в 2021 году.
«Бордо» шесть раз становился чемпионом Франции — в последний раз клуб брал титул в 2009 году. Также команда является четырехкратным обладателем кубка страны. Летом 2024 года из-за финансовых проблем «Бордо» был лишен профессионального статуса. В июле 2026 года команду понизили в шестой дивизион Франции.
Для Park Bench главным объектом сделки стали не выплаты продавцу, а обязательства клуба. В июле 2024 года «Бордо» оценивал общую сумму долгов примерно в €90 млн и собирался просить суд об их заморозке, поэтому принятие обязательств означает для нового владельца необходимость урегулировать финансовое наследие клуба, а не просто профинансировать его текущую работу.
Финансовое восстановление «Бордо» затрагивает и спортивную инфраструктуру. После утраты профессионального статуса в 2024 году были автоматически расторгнуты все профессиональные контракты и закрыт тренировочный центр, где занимались около 70 молодых футболистов; значит, клубу требуется не только работа с долгами, но и восстановление расформированной профессиональной системы.