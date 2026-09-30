Песков подтвердил переговоры о реэкспорте российских С-400 из Турции
Вопрос перемещения российских систем ПВО С-400 из Турции в одну из дружественных стран обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что по этой теме «ведется работа», но в какую страну могут передать С-400, неизвестно.
«Тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа, осуществляются соответствующие контакты»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.
В 2017 году Анкара заключила с Москвой сделку стоимостью $2,5 млрд, предусматривавшую покупку четырех дивизионов С-400. После этого Турцию исключили из программы США по созданию истребителей F-35. Турецкие СМИ писали, что С-400 могли перепродать Катару или ОАЭ. На этой неделе глава турецкого МИДа Хакан Фидан сообщил, что Турция продолжает переговоры о реэкспорте российских систем.
Передача С-400 третьей стране требует согласования с первоначальным поставщиком: международные соглашения и контракты на российские системы предусматривают сертификат конечного пользователя, который не разрешает направлять вооружение дальше без такого урегулирования. Поэтому возможная сделка зависит не только от решения Анкары и страны-получателя, но и от позиции Москвы.
Для Турции вопрос связан и с отношениями с США. В марте 2025 года Вашингтон предлагал договориться о судьбе С-400, а администрация Трампа добивалась полного отказа Анкары от этих систем; в июне 2026 года возможное согласие Турции на их продажу третьей стране называлось условием для продвижения поставок F-35, среди вариантов получателя упоминалась Южная Корея.