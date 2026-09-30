Песков подтвердил переговоры о реэкспорте российских С-400 из Турции

Вопрос перемещения российских систем ПВО С-400 из Турции в одну из дружественных стран обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что по этой теме «ведется работа», но в какую страну могут передать С-400, неизвестно.

«Тема есть на повестке дня, ведется соответствующая работа, осуществляются соответствующие контакты»,— рассказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В 2017 году Анкара заключила с Москвой сделку стоимостью $2,5 млрд, предусматривавшую покупку четырех дивизионов С-400. После этого Турцию исключили из программы США по созданию истребителей F-35. Турецкие СМИ писали, что С-400 могли перепродать Катару или ОАЭ. На этой неделе глава турецкого МИДа Хакан Фидан сообщил, что Турция продолжает переговоры о реэкспорте российских систем.