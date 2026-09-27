В Турции подтвердили переговоры по реэкспорту С-400
Глава МИД Турции Фидан сообщил о переговорах по реэкспорту российских С-400
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Турция продолжает переговоры о реэкспорте купленных у России систем противовоздушной обороны С-400. По его словам, Анкара объявит об их итогах после завершения, передает TRHaber.
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Турция не просила Россию разрешить перемещение С-400 за пределы страны. Он также отметил, что реэкспорт этих комплексов требует согласия российской стороны.
В 2017 году Анкара заключила с Москвой сделку стоимостью $2,5 млрд, предусматривавшую покупку четырех дивизионов С-400. После этого Турцию исключили из программы США по созданию истребителей F-35. Прошедшим летом турецкая пресса писала, что С-400 могли перепродать Катару или ОАЭ.
Ключевое ограничение для передачи С-400 третьей стране связано с сертификатом конечного пользователя: для советских и российских систем такие документы не разрешают направлять технику за пределы страны-покупателя. Перепродажа вооружений также должна быть согласована с первоначальным поставщиком, поэтому переговоры Турции упираются в условия, установленные российской стороной.
В декабре 2025 года источники Bloomberg оценивали отказ Турции от российской военной техники как возможный способ улучшить отношения с США, добиться отмены американских санкций против оборонной промышленности и получить доступ к истребителям F-35. Эти последствия назывались возможными, а не автоматически следующими из самой передачи комплексов.
В сентябре 2021 года Реджеп Тайип Эрдоган объяснял покупку С-400 отказом США поставить Турции комплексы Patriot. Поэтому вопрос о дальнейшей судьбе систем затрагивает не только обязательства перед Россией, но и прежний спор Анкары с Вашингтоном о поставках американского вооружения.