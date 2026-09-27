В Турции подтвердили переговоры по реэкспорту С-400

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Турция продолжает переговоры о реэкспорте купленных у России систем противовоздушной обороны С-400. По его словам, Анкара объявит об их итогах после завершения, передает TRHaber.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявил, что Турция не просила Россию разрешить перемещение С-400 за пределы страны. Он также отметил, что реэкспорт этих комплексов требует согласия российской стороны.

В 2017 году Анкара заключила с Москвой сделку стоимостью $2,5 млрд, предусматривавшую покупку четырех дивизионов С-400. После этого Турцию исключили из программы США по созданию истребителей F-35. Прошедшим летом турецкая пресса писала, что С-400 могли перепродать Катару или ОАЭ.