Вучич уверен в победе на выборах и назначил «абсолютно лояльного» посла в Москве

Решение о назначении Драгана Владисавлевича новым послом Сербии в РФ опубликовано в сербском «Служебном вестнике» 29 сентября. Соответствующий указ президент Александр Вучич подписал 25 сентября, за два дня до своей отставки. 27 сентября он объявил в обращении к нации, что досрочно покидает свой пост, чтобы возглавить правящую партию на предстоящих 25 октября досрочных парламентских выборах и в случае ее победы стать премьером.

Выбор подавшим в отставку президентом нового посла в РФ стал для многих в Сербии неожиданным. В прошлом военный летчик, 64-летний Драган Владисавлевич свою карьеру построил в военной разведке, возглавляя Военно-разведывательное агентство Сербии.

Неожиданный кадровый ход подавшего в отставку президента знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” в Белграде объясняют так: «Будучи уверенным в победе Сербской прогрессивной партии на предстоящих 25 октября досрочных выборах и своем последующем избрании премьером, Александр Вучич хочет иметь в Москве абсолютно лояльного себе человека».

Подробнее — в материале «Белград направляет в Москву разведчика».