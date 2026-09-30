Вучич уверен в победе на выборах и назначил «абсолютно лояльного» посла в Москве
Решение о назначении Драгана Владисавлевича новым послом Сербии в РФ опубликовано в сербском «Служебном вестнике» 29 сентября. Соответствующий указ президент Александр Вучич подписал 25 сентября, за два дня до своей отставки. 27 сентября он объявил в обращении к нации, что досрочно покидает свой пост, чтобы возглавить правящую партию на предстоящих 25 октября досрочных парламентских выборах и в случае ее победы стать премьером.
Выбор подавшим в отставку президентом нового посла в РФ стал для многих в Сербии неожиданным. В прошлом военный летчик, 64-летний Драган Владисавлевич свою карьеру построил в военной разведке, возглавляя Военно-разведывательное агентство Сербии.
Неожиданный кадровый ход подавшего в отставку президента знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” в Белграде объясняют так: «Будучи уверенным в победе Сербской прогрессивной партии на предстоящих 25 октября досрочных выборах и своем последующем избрании премьером, Александр Вучич хочет иметь в Москве абсолютно лояльного себе человека».
Подробнее — в материале «Белград направляет в Москву разведчика».
При переходе Александра Вучича в правительство центр исполнительной власти и определения внешней политики окажется у премьер-министра. Сербия является парламентской республикой, где премьер-министр обладает всей полнотой исполнительной власти, определяет внутреннюю и внешнюю политику, а также формирует кабинет министров. Поэтому назначение лояльного ему представителя в Москве позволяет сохранить политическую управляемость важного внешнеполитического канала и после смены президентской должности.
Для этого канала сохраняются чувствительные вопросы двусторонних отношений. В августе 2022 года сообщалось, что Москва ожидала от Белграда гарантий готовности оставаться стратегическим партнером России, пока не был окончательно решен вопрос о поставках российского газа на выгодных для Сербии условиях. При этом Белград продолжал балансировать между Россией и Западом.