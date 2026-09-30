Белград направляет в Москву разведчика

Новым сербским послом в России назначен бывший глава Военно-разведывательного агентства Сербии Драган Владисавлевич. Знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” в Белграде полагают, что, «будучи уверенным в победе правящей партии на предстоящих 25 октября досрочных выборах и своем избрании премьером, ушедший с поста президента Александр Вучич хочет иметь в Москве абсолютно лояльного человека». С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Драган Владисавлевич

Фото: Посольство Республики Сербии Драган Владисавлевич

Фото: Посольство Республики Сербии

Решение о назначении Драгана Владисавлевича новым послом Сербии в РФ опубликовано в сербском «Служебном вестнике» 29 сентября. Соответствующий указ президент Александр Вучич подписал 25 сентября, за два дня до своей отставки. 27 сентября он объявил в обращении к нации, что досрочно покидает свой пост, чтобы возглавить правящую партию на предстоящих 25 октября досрочных парламентских выборах и в случае ее победы стать премьером.

Выбор подавшим в отставку президентом нового посла в РФ стал для многих в Сербии неожиданным. В прошлом военный летчик, 64-летний Драган Владисавлевич свою карьеру построил в военной разведке, возглавляя Военно-разведывательное агентство Сербии.

Согласно открытым источникам, он поступил на разведслужбу в 2004 году, а спустя уже восемь лет стал ее директором. Именно тогда, в 2012 году, к власти в Сербии пришла правящая и поныне Сербская прогрессивная партия, формальным или неформальным лидером которой все эти годы оставался Александр Вучич. В 2015–2021 годах Драган Владисавлевич возглавил в правительстве Сербии структуру, отвечающую за переговоры с Косово, а в 2021 году был направлен послом в Азербайджан.

И вот теперь последовало новое назначение — в Москву. На месте сербского посла в РФ бывший глава военной разведки сменит Момчило Бабича, который до прихода в дипломатию был профессором на медицинском факультете Белградского университета и который, по информации “Ъ”, недавно был отозван из Москвы.

Неожиданный кадровый ход подавшего в отставку президента знакомые с позицией сербского руководства источники “Ъ” в Белграде объясняют так:

«Будучи уверенным в победе Сербской прогрессивной партии на предстоящих 25 октября досрочных выборах и своем последующем избрании премьером, Александр Вучич хочет иметь в Москве абсолютно лояльного себе человека».

Накануне выборов, которые в Сербии называют «судьбоносными», Александр Вучич уже получил поддержку из Москвы — и экономическую, и политическую. За день до отставки он переговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным и, по собственному признанию, договорился о продлении газового соглашения с Россией, по которому «Сербия и впредь будет получать хорошую, низкую цену €318 за 1 тыс. кубометров газа вместо €868 на мировом рынке».

29 сентября в МИД РФ объявили, что «внимательно следят за ситуацией в дружественной Сербии, которая готовится к внеочередным парламентским, а затем и президентским выборам». «Высоко ценим многолетний личный вклад Александра Вучича в углубление российско-сербских отношений,— заверили в российском МИДе.— Они поддерживаются на высоком качественном уровне в непростых условиях развязанной "коллективным Западом" антироссийской кампании, постоянного жесткого давления на Белград, от которого тщетно требуют отказаться от дружбы с Россией».