«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией три новых ФАПа в Тюменской области

В сентябре 2026 года «Россети Тюмень» обеспечили выдачу мощности трем новым фельдшерско-акушерским пунктам (ФАП) в Тобольском муниципальном округе Тюменской области. В новых учреждениях здравоохранения около тысячи человек смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь вблизи от места проживания. Для надежной работы объектов энергетики суммарно выдали им 105 кВт мощности.

В поселке Надцы системообразующая энергокомпания подключила новый ФАП к электросетевой инфраструктуре, а в деревнях Ростошь и Чукманка завершила подготовку энергообъектов, которые обеспечат электроснабжение двух строящихся фельдшерско-акушерских пунктов.

ФАП в регионе возводят по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Всего с начала 2026 года системообразующая энергокомпания подключила к электросетям 10 медицинских учреждений в Абатском, Голышмановском, Нижнетавдинском, Сладковском, Тобольском, Тюменском и Юргинском муниципальных округах.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности системообразующего предприятия макрорегиона. Компания «Россети Тюмень» в рамках национальных проектов регулярно обеспечивает электроэнергией новые социально значимые объекты, содействуя улучшению качества жизни населения Тюменской области.

АО «Россети Тюмень»