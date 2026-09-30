Команду Трампа обвинили в незаконной трате денег налогоплательщиков на агитацию

Чуть более чем за месяц до промежуточных выборов в Конгресс в Вашингтоне команду президента США Дональда Трампа обвинили в нецелевом использовании бюджетных средств на предвыборную агитацию. И хотя, по мнению юристов, наказание вряд ли последует, история может нанести очередной удар по имиджу республиканцев, чьи шансы сохранить большинство в обеих палатах продолжают таять.

Белый дом 26 сентября выпустил в эфир три ролика с участием Дональда Трампа, которые вызвали недоумение не только у демократов, но и у республиканцев. Видео транслировали, в частности, во время программ консервативного Fox News, а также многочисленных матчей по американскому футболу. В центре одного сюжета, выполненного в черно-белом цвете, молчаливый Дональд Трамп решительным шагом идет по холлу Белого дома мимо портретов американских президентов. Шагает он под звук своих же выступлений с предвыборных митингов.

«В финальной битве будь с нами! Мы сокрушим "глубинное государство"! Мы изгоним из правительства поджигателей войны! Мы вышвырнем глобалистов! Мы вышвырнем вон марширующих коммунистов и подонков! Мы сбросим с себя этот больной политический класс, ненавидящий нашу страну! Мы разгромим лживые СМИ и освободим Америку от этих негодяев — раз и навсегда»,— обещает закадровый голос Трампа.

Подробнее — в материале «Пропаганда за бюджетный счет».