Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paolo Bona / Reuters Фото: Paolo Bona / Reuters

Компания Lamborghini сообщила, что, по ее мнению, скорость и ускорение больше не являются определяющими критериями суперкара. Так, на первый план сегодня выходит качество вождения, включая управляемость, эмоциональный отклик автомобиля, например такой как звук двигателя, а совсем не то, как тебя вжимает в спинку сиденья при ускорении.

Надо сказать, что итальянская марка стала не первой, кто заявил, что больше не хочет участвовать в автомобильной «гонке вооружений». Лет 20 назад компания BMW заявила, что не видит смысла каждое новое поколение своих моделей делать мощнее и быстрее. Дескать, целью инженеров теперь будет достижение тех же лошадиных сил, что и раньше, но не за счет увеличения рабочего объема двигателей, а за счет повышения оборотов мотора, наддува и прочих технических хитростей.

От этого выиграет и экология, и здравый смысл. Потому что мало где можно позволить себе ехать со скоростью за 200 км/ч — даже в Германии число безлимитных участков на автобанах постоянно сокращается, а почувствовать разницу в разгоне до «сотни» за 5 сек. и за 4,9 сек. способен далеко не каждый водитель. То есть наращивание мощности и динамики — это скорее маркетинг, а не то, что делает автомобиль объективно лучше.

Но у Lamborghini, судя по всему, предпосылки для публичного отказа от дальнейшего наращивания динамики своих машин были несколько иными. Все дело в электромобилях. Электромотор способен моментально дать максимум крутящего момента, и сегодня даже семейные седаны на батарейках, чья цена на рынке в десятки раз меньше, чем у любой модели Lamborghini, способны ускоряться с места за считанные секунды, почти как суперкар.

Именно поэтому надо делать акцент на каких-то иных преимуществах автомобилей из Сант-Агаты-Болоньезе. Не скорость или ускорение, а то, что создает харизму. Которой пока не могут похвастаться пусть и быстрые, но менее именитые автопроизводители преимущественно из Китая.

Дмитрий Гронский