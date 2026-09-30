Глава минпромэнерго Алтайского края Вячеслав Химочка покидает свой пост

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка покидает свой пост по собственному желанию. Об этом сообщил губернатор региона Виктор Томенко в ходе заседания правительства 30 сентября.

Чиновник, занимавший эту должность почти семь лет, уйдет в отставку с 1 октября 2026 года. Дальнейшие карьерные планы Вячеслава Химочки пока не уточняются.

До назначения на пост министра в 2020 году он занимал должность заместителя главы администрации Барнаула по экономической политике. Пост руководителя регионального минпромэнерго освободился после того, как предыдущий глава ведомства, Александр Климин, был назначен заместителем губернатора Алтайского края, курирующим промышленный блок. Кандидатура нового руководителя ведомства на данный момент не определена.

Лолита Белова