Бывший губернатор Воронежской области переизбран вице-спикером Госдумы

Избравшийся в Госдуму (ГД) от Воронежской области Алексей Гордеев, который ранее возглавлял регион, снова стал заместителем председателя ГД. Как представитель «Единой России» (ЕР) он занимал эту должность и в предыдущем созыве, начиная с 2020 года. Об этом сообщили в думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (в центре) с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (справа)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (в центре) с губернатором Воронежской области Александром Гусевым (справа)

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также на первом заседании был избран председатель Госдумы — эту должность продолжит занимать Вячеслав Володин. Он стал спикером ГД десять лет назад — в 2016-м.

Алексей Гордеев показал самый высокий результат на выборах в Госдуму. В своем округе №92, который включает Левобережный район Воронежа и 15 муниципальных районов, он набрал 84,76% голосов. В еще двух воронежских округах, №91 и №90, победили действующие депутаты Госдумы от ЕР Сергей Чижов (сооснователь ТРЦ «Галерея Чижова») и Аркадий Пономарев (основатель «Молвеста»). Они получили 69,09% и 59,6% соответственно.

Подробнее об итогах выборов в ГД в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова