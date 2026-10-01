Сегодня юбилей у актрисы БДТ им. Г. А. Товстоногова, народной артистки РФ Нины Усатовой

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Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Нина Усатова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Ее поздравляет актриса Молодежного театра на Фонтанке, заслуженная артистка РФ Зоя Буряк:

— Дорогая Нина Николаевна, поздравляю Вас с днем рождения! Ваш волшебный талант никого не оставляет равнодушным — ни коллег, ни зрителей. Каждая роль, пусть даже небольшая, оставляет неизгладимый след в душе и ощущение сопричастности к чему-то теплому, родному и настоящему. Пусть же не иссякает эта сила и энергия, которая согревает наши души материнской любовью и нежностью. Будьте здоровы и счастливы, многая лета!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»