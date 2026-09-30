Захарова рассказала, как проходила подготовка к переговорам Лаврова и Вадефуля

Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что запрос на переговоры министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Германии Йоханна Вадефуля поступил от Берлина примерно за сутки до встречи. По ее словам, немецкая сторона просила ограничить число журналистов и выключить микрофоны на время разговора.

Как добавила госпожа Захарова, во время подготовки к переговорам немецкая сторона задала несколько вопросов по поводу портрета Владимира Путина на стене. «Они начали смотреть на стену и спрашивать: "А этот портрет останется, когда будет Вадефуль?" Честно говоря, хотелось сказать, что этот портрет останется и когда будет Вадефуль, и когда Вадефуля не будет. У нас традиция — флаг, портрет президента»,— сказала представитель МИД в эфире радио Sputnik.

«Последовал удивительный вопрос: "А что будет висеть на стене, напротив которой будет сидеть Вадефуль, то есть за его спиной?" Мы сказали, что ничего. И их это тоже озадачило»,— продолжила Мария Захарова.

Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошла 26 сентября на полях Генассамблеи ООН. Она продлилась около 20 минут. Это первые переговоры министров иностранных дел России и Германии с января 2022 года.

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