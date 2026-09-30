Захарова рассказала, как проходила подготовка к переговорам Лаврова и Вадефуля
Захарова: портрет Путина на стене удивил немецких дипломатов перед переговорами
Представитель МИД Мария Захарова сообщила, что запрос на переговоры министров иностранных дел России Сергея Лаврова и Германии Йоханна Вадефуля поступил от Берлина примерно за сутки до встречи. По ее словам, немецкая сторона просила ограничить число журналистов и выключить микрофоны на время разговора.
Как добавила госпожа Захарова, во время подготовки к переговорам немецкая сторона задала несколько вопросов по поводу портрета Владимира Путина на стене. «Они начали смотреть на стену и спрашивать: "А этот портрет останется, когда будет Вадефуль?" Честно говоря, хотелось сказать, что этот портрет останется и когда будет Вадефуль, и когда Вадефуля не будет. У нас традиция — флаг, портрет президента»,— сказала представитель МИД в эфире радио Sputnik.
«Последовал удивительный вопрос: "А что будет висеть на стене, напротив которой будет сидеть Вадефуль, то есть за его спиной?" Мы сказали, что ничего. И их это тоже озадачило»,— продолжила Мария Захарова.
Встреча Сергея Лаврова и Йоханна Вадефуля прошла 26 сентября на полях Генассамблеи ООН. Она продлилась около 20 минут. Это первые переговоры министров иностранных дел России и Германии с января 2022 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Разговор ради разговора».
Для Берлина прямой разговор с Москвой был нужен, чтобы Европа не отдавала США монополию на такие контакты. Йоханн Вадефуль также говорил, что коллеги, особенно из стран Глобального Юга, просили его обсудить с Россией угрозу голода и прекращение огня в Черном море.
Практическое содержание встречи осталось ограниченным: обсуждались двусторонние отношения и конфликт на Украине, однако, по оценке российского дипломата, новых предложений не прозвучало. Сергей Лавров трактовал разговор как попытку убедить Россию пойти на уступки, в том числе по договоренностям о судоходстве в Черном море; в Кремле при этом назвали сам факт встречи позитивным, но не связали его с изменением политики Германии.
Продолжение контактов Вадефуль поставил в зависимость от готовности России к конструктивному диалогу и прекращению войны против Украины. Поэтому встреча восстановила канал общения, но не создала отдельного механизма для регулярных переговоров или изменения двусторонних отношений.