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Вызываешь такси — едешь на сафари.

«Уберизация» добралась до львов и слонов, но кое-где продержалась совсем недолго.

Возможность отправиться на сафари, всего лишь нажав пару кнопок в приложении, появилась осенью 2024 года. Uber запустил необычный формат в ЮАР: за фиксированные $200 на группу до 4 человек пассажиры получали трансфер из Кейптауна в частный заповедник Aquila, обед и полноценное 2-3-часовое сафари с шансом увидеть всю «Большую пятерку» — львов, леопардов, слонов, носорогов и буйволов. Формат оказался в разы дешевле обычного люксового сафари, которое легко стоит от $1 тыс. в день.

Опыт показался вдохновляющим, и Uber осенью 2025 начал оказывать похожие услуги в Кении. Пользователям предлагали поездки в Найробийский национальный парк — уникальное место, где дикая природа соседствует со столицей буквально в 5 км от центра города. Трехчасовая поездка — $150 (местные гиды просили $195), ночное сафари — $300. Неместные дополнительно платят $80 за вход в парк.

Но осенью 2026-го компания признала провал.

Спустя год бронирований почти не осталось, а Uber был вынужден снять фирменные стикеры со своих внедорожников — чтобы не провоцировать конфликт с местными гидами, пишет Wall Street Journal. Никто из гидов не решался ездить со стикерами из-за угрозы неприятной реакции коллег. Отчасти причина конфликта — недопонимание. Местные решили, что сертифицированных гидов заменят водителями из городских такси. Такого плана вовсе не было, но объяснять это разъяренным любителям хищников сложно. Еще одна проблема — сложности со связью в удаленных частях парка.

Сафари-неудача — не единственная проблема Uber на континенте, пишут СМИ. Компании за последний год пришлось уйти из Нигерии, Уганды, Танзании и Кот-д'Ивуара. Хотя потенциал там видят большой, но вот специфику не прочувствовали.

Яна Лубнина