«Заметили только через час»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ulysee Nardin Фото: Ulysee Nardin

Очередная кража из европейского музея уже даже не удивляет. Сначала был Лувр, потом в конце августа в венском MAK двое предприимчивых посетителей средь бела дня разбили витрину и унесли историческое бриллиантовое колье Van Cleef & Arpels, принадлежавшее египетской королеве Назли. Теперь добрались и до швейцарских музеев при часовых мануфактурах. Ограблен музей Ulysse Nardin в Ле-Локле.

Я была во многих таких музеях, и коллекции там часто богатейшие. Особенно старались собирать их новые владельцы, покупавшие исторические часовые дома и стремившиеся наглядно показать клиентам и историю марки, и её великие достижения. Музей Ulysse Nardin в этом смысле один из лучших. Причем, слава богу, воров пока не интересуют архивные книги. У Ulysse Nardin, в отличие от многих других мануфактур, сохранились даже старые гроссбухи с заказами, ценами и именами клиентов.

В этот раз несколько человек проникли в музей около трех часов ночи, разбили витрины и вынесли коллекционные часы. Самое прекрасное, что сигнализация сработала и охрана приехала, но место взлома не обнаружила. Поэтому кражу заметили только где-то через час. Что именно и на какую сумму украдено, полиция пока не сообщает: музей все еще составляет полный список похищенного.

Анна Минакова