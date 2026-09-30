«Самолет и виски оказались беспроигрышным дуэтом»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PL Gould / IMAGES / Getty Images Фото: PL Gould / IMAGES / Getty Images

После Второй мировой Брендан О’Риган работал менеджером в ирландском аэропорту «Шеннон», где заправлялись топливом трансатлантические лайнеры. Он с грустью смотрел на их пассажиров, которые маялись ожиданием в пустом зале. А ведь могли бы купить что-нибудь у ирландского производителя.

В 1947 году О’Риган пробил у начальства идею беспошлинного магазина для транзитной зоны. Поначалу торговали там мясом, яйцами и виски, но оказалось, что еда не котируется. Зато виски шел на ура. О’Риган попытался расширить торговлю на всех туристов, но не успел: его обогнал другой ирландец.

Чарльз Фини отслужил в Корее и точно знал, что нужно бойцу, поэтому с успехом продавал американским морякам выпивку без пошлины. На скопленный капитал в 1961 году он открыл в Гонконге свой первый магазин с говорящим названием «duty free». Через три года магазины Фини работали уже в 27 странах, а сам ирландец стал миллиардером. Самолет и виски все же оказались беспроигрышным дуэтом.

Павел Шинский