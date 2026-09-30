Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kin Cheung / AP Фото: Kin Cheung / AP

Одним из самых ярких противостояний в истории тенниса стала многолетняя дуэль испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. Федерер был на корте элегантен и изящен. В основе его игры всегда была тактика и скорость реакции. А каков арсенал ударов! Из любой сложной ситуации швейцарец находил невероятный выход и ставил соперника в тупик.

Надаль же олицетворял всю мощь силового тенниса. Уровень выносливости испанца порой поражал. Он мог выдерживать любые розыгрыши и многочасовые матчи. Надаль был королем грунта, Федерер царствовал на быстрых покрытиях, и каждый их матч превращался в шоу. Это столкновение двух теннисных философий заставляло смотреть их встречи даже тех, кто раньше теннисом не интересовался в принципе — настолько это было красиво.

Финал Уимблдона 2008 года многие считают величайшим матчем в истории тенниса. Почти пять часов Федерер и Надаль рубились за титул. Дважды игру прерывали из-за дождя. Матч завершался уже в сумерках. Надаль тогда взял верх и прервал гегемонию швейцарца на травяных кортах. Их противостояние продолжалось магические 13 лет. Болельщики даже дали этому соперничеству имя Федаль.

В различных турнирах они играли друг против друга ровно 40 раз. Из них 24 выиграл Надаль и 16 — Федерер. За время своего легендарного противостояния соперники стали настоящими друзьями. Тут точно будет уместно процитировать знаменитое: «Они сошлись».

Яркий пример победы Надаля в финале Australian Open в 2010-м: чемпионскую речь Рафаэль начал со слов: «Роджер, извинись за сегодня», — и обнял друга, не выпуская из рук кубок. В 2022-м, когда уже было понятно, что карьеры теннисистов завершены, они сыграли в паре на одном из турниров, а потом не смогли сдержать слез. Фото плачущих спортсменов стало настолько знаковым, что было признано лучшим теннисным снимком 2022 года.

Владимир Осипов