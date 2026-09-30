Дубль Подколзина не спас «Эдмонтон» от поражения в первом матче сезона НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» в овертайме обыграл «Эдмонтон Ойлерс» в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:5.

В составе гостей дублем отметился Пол Коттер, он забросил победную шайбу. Также отличились Марко Росси, Юнатан Леккеримяки, Макс Сассон и Элиас Петтерсон. У «Эдмонтона» хет-трик сделал Эван Бушар, также он записал в свой актив две передачи. Канадец стал первым защитником в истории НХЛ, набравшим пять очков в первой игре сезона. Российский нападающий Василий Подколзин забил два гола.

В других матчах дня действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнс» дома проиграл «Флорида Пантерс» со счетом 1:0. «Бостон Брюинс» на своем льду оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:0. Марат Хуснутдинов отдал результативный пас. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 20 бросков.

«Монреаль Канадиенс» на выезде одолел «Торонто Мейпл Лифс» со счетом 3:2. В составе проигравших голевой пас на счету Кирилла Марченко, который днем ранее был обменян из «Колумбус Блю Джекетс». Вратарь «Торонто» Сергей Бобровский сделал 21 спасение.

«Вегас Голден Найтс» на своей площадке победил «Чикаго Блэкхокс» — 5:2. У хозяев двумя передачами отличился Иван Барбашев. У гостей дебютный матч в НХЛ провел Роман Канцеров.

Арнольд Кабанов