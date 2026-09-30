Объем вредных выбросов в атмосферу Среднего Урала снизился на 57,7 тыс. тонн

В 2025 году объем вредных выбросов в атмосферу Свердловской области снизился на 57,7 тыс. тонн по сравнению с 2024 годом, сообщили в департаменте информационной политики региона. Если позапрошлом году объем выбросов от стационарных источников составлял 800,9 тыс. тонн, то в прошлом году он снизился до 743,2 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Основными факторами улучшения экологической ситуации стали оптимизация расхода топлива и модернизация производственных мощностей на промышленных предприятиях. Министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов сообщил, что компании устанавливают эффективные системы фильтрации выбросов. «В городах региона проводятся разноплановые природоохранные мероприятия, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Губернатор Денис Паслер отметил, что этому способствует, к примеру, сокращение на Среднем Урале количества угольных котельных и перевод их на альтернативные виды топлива»,— рассказал он.

Так, в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Нижнем Тагиле участвуют 16 компаний. Эти организации инвестировали свыше 15 млрд руб. собственных средств в техническое перевооружение, строительство очистных сооружений и внедрение наилучших доступных технологий. Значительные работы по защите окружающей среды в прошлом году также провели предприятия Каменска-Уральского, Качканара, Верхней Пышмы и Рефтинского. В Екатеринбурге акцент сделан на снижение загрязнения от транспорта: обновлены 189 автобусов, 16 трамваев особо большого класса и закуплены 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Ирина Пичурина