Белгородский суд рассмотрит дело о похищении человека ради выкупа в 1 млн рублей

Прокуратура Белгородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин, обвиняемых в похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), разбое ( ч. 2 ст. 162 УК РФ) и вымогательстве денег в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2025 года трое друзей решили обогатиться за счет старого знакомого, потребовав от него более 1 млн руб. Для достижения цели обвиняемые вывезли потерпевшего в лесополосу, где поочередно наносили ему удары предметом, используемым в качестве оружия. В результате совместных преступных действий потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью.

В преступной группе действовал третий фигурант, который заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и приостановлено. Дело в отношении двух других обвиняемых направлено в Яковлевский районный суд.

В начале сентября Тамбовский облсуд вынес решение по делу об организации проституции и похищении человека. Двоих членов ОПГ приговорили к 2,5 года лишения свободы, третьего — к семи годам. Они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Алина Морозова