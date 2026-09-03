В Тамбове членам ОПГ вынесли приговор за сутенерство и похищение человека

Тамбовский областной суд вынес троим членам организованной преступной группировки (ОПГ) приговор за организацию проституции и похищение человека. Двоих 25-летних мужчин приговорили к 2,5 года колонии общего режима каждого, 31-летнюю женщину — к 7 годам колонии общего режима. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Имена осужденных скрыты в картотеке облсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Всех троих осужденных признали виновными в организации проституции (п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Женщину же также осудили за вовлечение в проституцию (ч. 3 ст. 240 УК РФ, до восьми лет лишения свободы) и похищение человека (п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Как установил суд, с февраля 2023 года по январь 2024-го ОПГ занималась организацией занятия проституцией в Тамбове. На женщину были возложены функции «сутенера-диспетчера», а на мужчин — «сутенеров-охранников». Помимо них, в группировку входили другие лица, личности которых следствие не установило.

В этот же период осужденная узнала, что одна из вовлеченных в незаконную деятельность девушек уехала к родителям в Липецк и отказывается возвращаться в Тамбов. Тогда вместе с соучастником, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, она похитила потерпевшую. Девушку избили в гараже, после чего доставили в квартиру в Тамбове, где она была вынуждена продолжить оказывать платные сексуальные услуги.

Осенью 2024 года в Воронеже вынесли приговор по громкому делу об организации проституции, которое рассматривалось пять лет. Коминтерновский райсуд назначил бывшему сотруднику МВД Александру Нагорному 13 лет колонии особого режима, а его брату Евгению — 12 лет и 6 месяцев. Также их оштрафовали на 500 тыс. руб. каждого.

Алина Морозова