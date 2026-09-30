В Свердловской области сняли режим опасности атаки БПЛА

С 13:15 в Свердловской области отменен режим беспилотной опасности, сообщили в региональном МЧС. Он действовал на территории региона с 8:35 — почти пять часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге ограничения также сняты.

Режим опасности атаки дронов сегодня постепенно ввели во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО). В данный момент он продолжает действовать в Тюменской и Курганской областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО).

Ирина Пичурина