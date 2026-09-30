Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 10:52

В Омской области седьмой раз за год ввели беспилотную опасность

На территории Омской области объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Дважды беспилотная опасность вводилась в регионе в августе. В результате атаки беспилотников и падения одного из аппаратов тогда загорелось поле в окрестностях Омска. Кроме того, соответствующий режим был объявлен в области 25 июля. В этот же день прошла встреча между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске.

Всего в 2026 году режим беспилотной опасности вводился в Омской области семь раз, пояснили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе правительства региона.

Александра Стрелкова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд