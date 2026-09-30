Суд приговорил блогера Портнягина к пяти годам за уклонение от уплаты налогов

Мещанский суд Москвы приговорил бизнес-тренера и блогера Дмитрия Портнягина к пяти годам колонии, сообщает ТАСС. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Дмитрий Портнягин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Блогер Дмитрий Портнягин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Суд также обязал блогера выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Его взяли под стражу в зале суда. К восьми годам лишения свободы приговорили также супругу бизнес-тренера — Екатерину Портнягину. Ей вменили также дачу взятки в особо крупном размере. Суд, однако, предоставил отсрочку отбывания наказания до достижения ее детьми 14 лет. Делового партнера блогера Алексея Николаева приговорили к двум годам условного заключения.

По версии следствия, Дмитрий Портнягин использовал схему дробления бизнеса, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения. Общая налоговая недоимка составила 15,3 млн руб. Согласно материалам, эту сумму блогер отмыл за счет покупки недвижимости за 7,3 млн руб., а остальные 8 млн руб. его жена выдала в качестве займов ИП Николаеву. Дмитрий и Екатерина Портнягины не признают вину в отмывании средств, однако супруга признала дачу взятки. Алексей Николаев признал вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баня с отмыванием».