Суд приговорил блогера Портнягина к пяти годам за уклонение от уплаты налогов
Мещанский суд Москвы приговорил бизнес-тренера и блогера Дмитрия Портнягина к пяти годам колонии, сообщает ТАСС. Его признали виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ).
Блогер Дмитрий Портнягин
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Суд также обязал блогера выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Его взяли под стражу в зале суда. К восьми годам лишения свободы приговорили также супругу бизнес-тренера — Екатерину Портнягину. Ей вменили также дачу взятки в особо крупном размере. Суд, однако, предоставил отсрочку отбывания наказания до достижения ее детьми 14 лет. Делового партнера блогера Алексея Николаева приговорили к двум годам условного заключения.
По версии следствия, Дмитрий Портнягин использовал схему дробления бизнеса, чтобы платить налоги по упрощенной системе налогообложения. Общая налоговая недоимка составила 15,3 млн руб. Согласно материалам, эту сумму блогер отмыл за счет покупки недвижимости за 7,3 млн руб., а остальные 8 млн руб. его жена выдала в качестве займов ИП Николаеву. Дмитрий и Екатерина Портнягины не признают вину в отмывании средств, однако супруга признала дачу взятки. Алексей Николаев признал вину.
Подробнее — в материале «Ъ» «Баня с отмыванием».
Уголовный риск при дроблении бизнеса возникает не из-за самого по себе использования нескольких компаний или ИП на упрощенной системе. Значимыми становятся умысел и заведомо ложные сведения в отчетности, а также признаки единого бизнеса: взаимозависимость и подконтрольность участников, централизованное управление, общий учет, совпадающие IP-адреса и единый производственный процесс. В деле Дмитрия Портнягина суд признал применение такой схемы уклонением от налогов, а не только основанием для их доначисления.
Законное разделение деятельности отличается самостоятельностью участников и наличием отдельной деловой функции. В судебной практике защитным обстоятельством признавались самостоятельные расходы на аренду и логистику, закупки у разных поставщиков и подтвержденная деловая причина распределения операций между контрагентами; одних формальных различий между компаниями для этого недостаточно.