Х5 сообщила о росте выручки всех форматов с начала года
Выручка всех форматов торговых сетей X5 продолжает расти, несмотря на замедление рынка, сообщил гендиректор компании Игорь Шехтерман на ежегодной конференции для поставщиков Х5 Dialog. За восемь месяцев этого года магазины у дома «Пятерочка» прибавили 9,3% год к году, супермаркеты «Перекресток» — 7%, дискаунтеры «Чижик» — 31,1%. Онлайн-направление нарастило выручку на 28% за аналогичный период прошлого года.
Самый заметный рост показала франшиза сети «Около», выручка которой увеличилась на 61,2% год к году, сообщил господин Шехтерман. В этом году сеть превысила отметку 8,5 тыс. новых магазинов — рост вдвое за год. Сейчас X5 уже занимает около 18% рынка продовольственного ритейла.
Сейчас в продуктовом ритейле происходят структурные изменения, сообщил Игорь Шехтерман. На это влияют тренд на экономию, снижение продовольственной инфляции, рост издержек и рисков, дефицит на рынке труда и удорожание логистики. «Несмотря на все вызовы, компания продолжает укреплять позиции лидера российского ритейла и уделяет большое внимание поиску совместных решений для эффективности и развития поставщиков»,— отметил он.
Подробнее о развитии рынка продуктового ритейла — в материале “Ъ” «Магазины замедлили открытия».
Рост X5 поддерживают форматы, рассчитанные на экономию денег и времени при покупке повседневных товаров. В 2022 году эксперты относили к таким форматам магазины «у дома» и дискаунтеры. В 2024 году отмечалось, что дальнейший рост ритейлеров может быть связан с внедрением решений, позволяющих наращивать бизнес без пропорционального увеличения числа сотрудников.
Расширение этих форматов остается частью долгосрочного плана компании. В 2024 году X5 заявляла о продолжении открытия нескольких тысяч магазинов «Пятерочка» в год и об удвоении сети «Чижик» в ближайшие годы; в декабре 2025 года компания анонсировала к 2028 году еще около 6–7 тыс. магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» и порядка 5 тыс. «Чижиков».