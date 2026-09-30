Х5 сообщила о росте выручки всех форматов с начала года

Выручка всех форматов торговых сетей X5 продолжает расти, несмотря на замедление рынка, сообщил гендиректор компании Игорь Шехтерман на ежегодной конференции для поставщиков Х5 Dialog. За восемь месяцев этого года магазины у дома «Пятерочка» прибавили 9,3% год к году, супермаркеты «Перекресток» — 7%, дискаунтеры «Чижик» — 31,1%. Онлайн-направление нарастило выручку на 28% за аналогичный период прошлого года.

Самый заметный рост показала франшиза сети «Около», выручка которой увеличилась на 61,2% год к году, сообщил господин Шехтерман. В этом году сеть превысила отметку 8,5 тыс. новых магазинов — рост вдвое за год. Сейчас X5 уже занимает около 18% рынка продовольственного ритейла.

Сейчас в продуктовом ритейле происходят структурные изменения, сообщил Игорь Шехтерман. На это влияют тренд на экономию, снижение продовольственной инфляции, рост издержек и рисков, дефицит на рынке труда и удорожание логистики. «Несмотря на все вызовы, компания продолжает укреплять позиции лидера российского ритейла и уделяет большое внимание поиску совместных решений для эффективности и развития поставщиков»,— отметил он.

Подробнее о развитии рынка продуктового ритейла — в материале “Ъ” «Магазины замедлили открытия».

Алина Мигачёва