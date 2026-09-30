Главное на рынке недвижимости к утру 30 сентября

АО «Старт Инвест» стало собственником ООО «Лотос Отели», на балансе которого находятся участок площадью 1,4 га и здание площадью 24,7 тыс. кв. м на Марсовом поле в центре Петербурга, узнал «Ъ». Ранее компанией владел ЗПИФ «Невский — Семнадцатый» под управлением «АМ-Инвест», который источники «Ъ» связывают с Газпромбанком. Опрошенные эксперты оценивают сумму сделки в 2,5–3 млрд руб. В «Старт Инвест» заявили «Ъ» о планах возобновить работы по приспособлению комплекса зданий на участке под современный гостиничный комплекс. «Лотос Отели» собирается открыть люксовую гостиницу уровня «пять звезд» на 117 номеров и 52 апартамента. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, там были расположены казармы Павловского полка.

Компания «Новый Проект» (связана с застройщиком Prime Life Development) выиграла аукцион на право комплексного развития территории площадью более 14,6 га в промзоне «Варшавское шоссе», сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Начальная цена составляла 2,4 млрд руб., однако девелопер согласился заплатить 5,3 млрд руб. На площадке можно возвести почти 444 тыс. кв. м недвижимости, включая 230 тыс. кв. м жилья, общественно-деловой комплекс на 185 тыс. кв. м, а также школу и детский сад. Как отмечает канал, Prime Life на протяжении нескольких лет последовательно консолидировал бывшие производственные объекты в этом районе.

ООО «СервисНедвижимость Русгидро» (структура «Русгидро») выставило на продажу здание площадью 7,3 тыс. кв. м на улице Архитектора Власова в Москве, следует из данных организатора Российского аукционного дома (РАД). Начальная цена — 1,35 млрд руб., шаг аукциона — 15 млн руб. Участок под шестиэтажным зданием площадью сдается в аренду и попадает в зону охраны объекта культурного наследия. Заявки принимаются до 28 октября, а торги запланированы на 30 октября.

Объем реализации недвижимости девелопером «ПИК» по итогам первой половины 2026 года снизился на 40% и составил 621 тыс. кв. м, указывается в материалах компании. В денежном выражении продажи снизились на 28% — до 193,6 млрд руб. Одновременно на 44% вырос ввод недвижимости в эксплуатацию и достиг 1,08 млн кв. м. В компании объяснили рост ввода на фоне существенного снижения продаж «естественной инерцией строительного цикла». «Ввод жилья отражает завершение проектов, заложенных два–три года назад, в период высокого спроса 2023–2024 годов», — заявили в компании.

ФНС проверит 154 тыс. трудоспособных жителей Москвы, у которых есть недвижимость, транспорт и другое имущество, но нет подтвержденных официальных доходов, сообщает «Известия». Особое внимание ведомство уделит владельцам квартир, апартаментов, офисов, складов, магазинов и машино-мест, которые могут получать доход от аренды. ФНС использует объявления на сервисах недвижимости, данные о банковских операциях, сведения от управляющих компаний и ТСЖ, а также показания арендаторов и соседей. В ФНС заявили, что благодаря усилиям ведомства почти 64 тыс. москвичей, которых раньше считали безработными, пришлось задекларировать доход. Благодаря этому бюджет получил дополнительно более 9 млрд руб. налогов и страховых взносов.

Немецкая торговая сеть Globus начала искать площадки для строительства в России новых магазинов, пишут «Известия». Ритейлер ищет участки площадью 16–20 тыс. кв. м в радиусе 300 км от Москвы, а также намерен открыть гипермаркет в 2027 году. Компания также изучает возможность расширения числа точек небольшого формата «Глобус Лавка», совмещающих функции кафе и магазина готовой еды. Сегодня Globus уже имеет 20 гипермаркетов в ЦФО. Помимо России и Германии сеть работает в Чехии.

Самый дорогой среди выставленных на продажу загородных домов в России находится на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье. Он продается за 5,5 млрд руб., сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные компании «Метриум Премиум». Лот включает особняк общей площадью 2,5 тыс. кв. м и «большой участок», сообщили в компании. Как рассказали в публикации, стоимость обусловлена расположением, приватностью и дизайном объекта. Здание с восемью спальнями выполнено в неоклассическом стиле, в отделке интерьеров присутствует много золота и других дорогих материалов.