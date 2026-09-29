Банк выселяется из будущей гостиницы

Структуры, связанные с Газпромбанком, продали проект строительства люксового отеля на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга. Новым владельцем здания на 24,7 тыс. кв. м стало АО «Старт Инвест» под управлением Виктории Соболевской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ООО «Лотос Отели», на балансе которого находится 1,4 га на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга, 25 сентября сменился собственник. По данным ЕГРЮЛ, из капитала компании вышел закрытый паевой инвестфонд «Невский — Семнадцатый фонд» под управлением «АМ-Инвест», который источники “Ъ” связывали с Газпромбанком. Новым учредителем стало АО «Старт Инвест», бенефициары которого не раскрываются. В Газпромбанке и «АМ-Инвесте» не ответили на запрос “Ъ”.

Гендиректор АО «Старт Инвест» Виктория Соболевская, подтвердила “Ъ”, что стратегический инвестор в лице АО «Старт Инвест» приобрел стопроцентную долю в ООО «Лотос Отели» и планирует возобновить работы по приспособлению комплекса зданий в современный гостиничный комплекс.

На Марсовом поле в здании площадью 24,7 тыс. кв. м «Лотос Отели» собирается открыть люксовую гостиницу уровня «пять звезд» на 117 номеров и 52 апартамента. Здание является объектом культурного наследия федерального значения, там были расположены казармы Павловского полка. Исходно реконструкцией исторического объекта занималась Plaza Lotus Group, основанная совладельцами группы «Илим» Борисом и Михаилом Зингаревичами. В 2011 году правительство Санкт-Петербурга заключило с девелопером инвестсоглашение, позволившее ему получить здание без торгов. Но в 2018 году за долги проект достался банку «Санкт-Петербург», собиравшемуся инвестировать в завершение работ 5 млрд руб. В 2024 году компания перешла инвестфонду «Невский — Семнадцатый фонд».

О новом владельце АО «Старт Инвест» известно немного. Компанию возглавляет Виктория Соболевская, которая владеет долями в различных организациях, управляющих ресторанами в Петербурге. Кроме того, госпожа Соболевская в 2009–2010 годах управляла ООО «Региональная гостиничная сеть». В те годы компания еще принадлежала VIYM Андрея Якунина, сына экс-главы РЖД Владимира Якунина. Также госпожа Соболевская в 2010–2014 годах была гендиректором АО «Тристар Инвестмент холдингс». Эта компания также принадлежала Андрею Якунину, указано в СПАРК. Сама госпожа Соболевская утверждает, что АО «Старт Инвест» не имеет отношения к VIYM Андрея Якунина. С VIYM связаться не удалось, в Ales Capital (ранее выступала инвестконсультантом холдинга) не ответили на запрос “Ъ”.

Управляющий партнер Nikoliers Николай Казанский оценивает сумму сделки в 2,5–3 млрд руб. Приспособление объекта культурного наследия федерального значения под современный гостиничный комплекс высокого уровня требует существенно больших инвестиций, чем новое строительство.

По оценке господина Казанского, с учетом реставрационных работ, инженерии, отделки и оснащения гостиницы совокупная стоимость реализации такого проекта может превышать 500 тыс. руб. за 1 кв. м. Таким образом, в проект площадью 24,7 тыс. кв. м потребуется вложить около 12,35 млрд руб. Руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров оценивает затраты в 15–17 млрд руб.

Господин Владимиров считает, что для структур Газпромбанка этот актив был непрофильным. Недавно, к примеру, «Газпромбанк-инвестиции» по той же причине продал торгцентр «Город Косино» на 130 тыс. кв. м на востоке Москвы (см. “Ъ” от 4 сентября). Новым владельцем актива стал азербайджанский предприниматель, связанный с AF Holding Азая Мохнатова.

На рынке гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга наблюдается стагнация. По итогам января—июня 2026 года загрузка отелей сократилась на 3 процентных пункта, до 59%, подсчитали в IBC Real Estate. Средняя цена номера выросла на 8%, до 10,3 тыс. руб., а выручка на доступный номер сократилась на 1%, до 6,1 тыс. руб., уточняют консультанты.

Дарья Андрианова