Пока суд не разлучит их

Брачный договор теперь можно подготовить онлайн. Государственный сервис позволяет составить электронный проект документа. В нем нужно будет указать данные о недвижимости, автомобилях и прочих активах. Причем каждый из партнеров должен заполнить свою часть самостоятельно через личный кабинет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

Воспользоваться новой функцией на «Госуслугах» могут как будущие супруги, так и уже находящиеся в браке россияне. Сейчас через госсервисы можно пожениться чуть ли не по видеосвязи. Причем цифровизация сопровождает будущих супругов на всех этапах.

Для регистрации брака заявление в ЗАГС подают через «Госуслуги», а на портале mos.ru выбирают любую из 60 столичных площадок для торжества. А теперь — для самых предусмотрительных — добавили функцию подготовки брачного договора.

Можно заполнить его электронный проект при переходе в соответствующий раздел сервиса, после чего останется лишь заверить документ у нотариуса. Желающих воспользоваться такой услугой будет немало, полагает партнер бюро «Логичные юридические решения» Ольга Елагина:

«Растет число консультаций перед вступлением в брак, чего 10 лет назад практически не было. Раньше обращались преимущественно иностранцы, если вступали в брак с гражданами России. За последние пять лет тенденция осознанна и разумна: к будущим активам и возможным обязательствам будущие супруги подходят уже по-европейски. Возникают споры, например, когда, занимаясь каким-то бизнесом в качестве индивидуального предпринимателя, супруг взял очень большой кредит, при разводе супруга неожиданно узнает, что половину за этот кредит она должна тоже, хотя согласия она на него не давала».

Судя по опросам, практичнее всего к браку подходит молодежь — оформить соглашение готов каждый второй респондент младше 25 лет. Среди старшего поколения больше романтиков — там контракт одобряют не более трети опрошенных.

Впрочем, приземлить любые чувства может и ценник на развод — судебный раздел имущества сегодня стартует от 300 тыс. руб. и может тянуться годами, говорят собеседники “Ъ FM”. Брачный договор стал популярным инструментом не только в семейной жизни, но и в бизнесе, говорит руководитель практики семейного права и наследственного планирования BGP Litigation Гаяне Штоян:

«На уровне партнеров очень часто к нам обращаются. У них внутрикорпоративная договоренность, что каждый оформляет идентичный брачный договор, по которому выделяет бизнес как личную собственность. То есть они могут бесконечно доверять своим партнерам, но они не могут доверять супругам их партнеров, и никто не знает, как сработает человеческий фактор. Например, если партнер примет решение разводиться, а супруга с этим решением не будет согласна, она начнет вмешиваться в управление, дробить долю, что может быть сокрушительно для бизнеса».

При этом некоторые уверены, что брачный договор им не нужен вовсе. Ведь имущество в любой момент можно просто переписать на родственников. Но схема сомнительная — суды могут признать такие сделки мнимыми и заставить все вернуть. Хотя есть немало историй, когда родственники внезапно решают, что подарки назад не возвращают.

Впрочем, электронный формат заключения брачного договора подойдет не всем, считает адвокат по защите активов от семейных и наследственных рисков Олеся Масалова:

«Нововведение положительно, поскольку само государство говорит: брачный договор — это нормально, один из видов финансовой гигиены, как страховка, завещание. Поскольку через "Госуслуги" приходит шаблон, время на то, чтобы разбираться с ситуацией, сокращает в том числе и нотариуса. Для каких-то простых ситуаций, в принципе, сервис рабочий, но если у людей есть бизнес, какие-то кредиты и необходимо особые условия, конечно, сервис не решит вопросы. Поэтому нужно идти даже не к нотариусу, а к узкоспециализированному специалисту, к юристу, адвокату».

По данным Университета управления ТИСБИ, за 2025 год в России оформили рекордные 255 тыс. брачных договоров — это в два раза больше, чем в 2024-м. Интерес к таким сделкам будет расти и дальше, считают эксперты.

Екатерина Вихарева, Ангелина Зотина, Светлана Белова