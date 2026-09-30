За неделю в Свердловской области 38 человек пострадали от укусов клещей

На территории Свердловской области на прошлой неделе зафиксировано 38 случаев присасывания клещей к людям, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

С начала текущего сезона специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медицинских учреждений провели лабораторный анализ 16,5 тыс. особей клещей.

В 1,4% образцов обнаружены возбудители клещевого энцефалита, а в 46,5% — патогены лайм-боррелиоза. Также в 3,7% проб обнаружен моноцитарный эрлихиоз, а в 1,4% — гранулоцитарный анаплазмоз.

Ирина Пичурина